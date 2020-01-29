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Спорт В России
коллаж, Александр Кокорин, вес, СИЗО (2019) | Фото: Накануне.RU

"Зенит" отправился на сборы в Испанию без мятежного Кокорина

Сегодня "Зенит" отправился в Испанию на вторые зимние тренировочные сборы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте питерского футбольного клуба.
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Известно, что команда будет тренироваться в Бенидорме, расположенном в провинции Аликанте. На вторых сборах будут работать 27 футболистов. Среди них отсутствует нападающий Александр Кокорин, который принимал участие в первом сборе и сыграл в нескольких матчах.

В субботу, 1 февраля, "Зенит" проведет товарищескую встречу с люксембургским "Дюделанжем", а 9 февраля сыграет с московским ЦСКА.

Напомним, недавно стало известно, что один из аутсайдеров чемпионата России - ФК "Сочи" - арендовал Александра Кокорина до конца сезона. Однако сам футболист заявлял, что хотел бы остаться в "Зените" и переезжать на юг не намерен. За это, по некоторым данным, игрока отстранили от работы с основной командой и отправили в дубль.

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"Зенит" отправился на сборы в Испанию без мятежного Кокорина

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Теги: Кокорин, сборы, Зенит, Сочи



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