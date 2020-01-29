В двух столицах прошли протестные акции с требованием референдума по изменению Конституции

В Москве и Санкт-Петербурге 25 января состоялись протестные акции, в ходе которых граждане потребовали не менять Конституцию без проведения референдума и выступили за смену социально-экономического курса.

В столице страны движение "Левый фронт", "Партия Дела", Объединение перевозчиков России и другие организации провели возле здания Администрации президента протестную акцию "Требуем референдум по Конституции!".

Как сообщает канал "Протестная Россия", участники акции, выстроившись в цепочку, заходили в приемную Администрации президента. Туда они передавали петиции с требованием проведения референдума по изменениям в Конституции и смены социально-экономического курса страны.

В этот же день в Северной столице отделение Ленинского коммунистического союза молодежи провело протестную акцию против нового российского Правительства и поправок, которые хотят внести в Конституцию.

Участник акции Владислав Карлов отметил, что поправки в Конституцию, инициированные Владимиром Путиным, являются "тихим госпереворотом" и усилением власти президента.

"Мы вышли на пикет с целью донесения до граждан информации о том, что менять нужно не буржуазные правительства и министров, а капиталистическую систему на социалистическую", — заявил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Госдуме уже проголосовали в первом чтении за поправки в Конституцию и раскрыли порядок утверждения изменений, а в Кремле отказались от проведения референдума.