10 Августа 2020
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Политика Центральный ФО Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург Москва
референдум по изменениям в Конституцию, акция у Администрации президента (2020) | Фото: zen.yandex.ru/protrus

В двух столицах прошли протестные акции с требованием референдума по изменению Конституции

В Москве и Санкт-Петербурге 25 января состоялись протестные акции, в ходе которых граждане потребовали не менять Конституцию без проведения референдума и выступили за смену социально-экономического курса.

В столице страны движение "Левый фронт", "Партия Дела", Объединение перевозчиков России и другие организации провели возле здания Администрации президента протестную акцию "Требуем референдум по Конституции!".

Как сообщает канал "Протестная Россия", участники акции, выстроившись в цепочку, заходили в приемную Администрации президента. Туда они передавали петиции с требованием проведения референдума по изменениям в Конституции и смены социально-экономического курса страны.

референдум по изменениям в Конституцию, акция у Администрации президента(2020)|Фото: zen.yandex.ru/protrus

В этот же день в Северной столице отделение Ленинского коммунистического союза молодежи провело протестную акцию против нового российского Правительства и поправок, которые хотят внести в Конституцию.

Участник акции Владислав Карлов отметил, что поправки в Конституцию, инициированные Владимиром Путиным, являются "тихим госпереворотом" и усилением власти президента.

"Мы вышли на пикет с целью донесения до граждан информации о том, что менять нужно не буржуазные правительства и министров, а капиталистическую систему на социалистическую", — заявил он.

Правительство в отставку, правительство Мишустина(2020)|Фото: zen.yandex.ru/protrus

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Госдуме уже проголосовали в первом чтении за поправки в Конституцию и раскрыли порядок утверждения изменений, а в Кремле отказались от проведения референдума.

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В двух столицах прошли протестные акции с требованием референдума по изменению Конституции

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Теги: изменение Конституции, Партия Дела, Левый фронт, референдум



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Ранее 25.01.2020 19:11 Мск Представитель Путина по проекту закона РФ о поправке к Конституции объяснил, почему не будет референдума
Ранее 16.01.2020 13:32 Мск Голосование по поправкам в Конституцию пройдет до 1 мая 2020 года - источник

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