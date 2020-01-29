Китай и Россия будут вместе разрабатывать вакцину от коронавируса

Специалисты КНР и РФ будут вместе разрабатывать вакцину от нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает российское генконсульство в Гуанчжоу.

Китайская сторона передала российским ученым геном вируса. Эти данные позволили российским специалистам быстро разработать экспресс-тесты, которые позволяют в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека.

Впервые вирус был замечен в китайском городе Ухань, где в конце декабря вызвал вспышку вирусной пневмонии. Новый штамм коронавируса выявила группа экспертов под руководством академика Сюй Цзяньцзяна. По оценкам ученого, разработка вакцины займет у человечества несколько лет.

Напомним, американцы планируют справиться быстрее: Национальный институт здравоохранения США (NIH) уже начал работу над созданием вакцины. По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, первые клинические испытания смогут пройти только через несколько месяцев, а в продажу вакцина поступит через год.

Китайские власти считают, что пик заболеваемости и смертности начнется примерно через неделю, после чего вспышка пойдет на спад.

В России случаев заболевания коронавирусом пока не отмечено. Специалисты Минздрава предполагают, что вирус завезут в страну к середине февраля.