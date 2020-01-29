СМИ: в законопроект о привязке мобильного номера к абоненту внесли значительные правки

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/stuccoing/price/, подробности тут.
Тут http://remont.youdo.com/building/commercial/promyshlennyj/, недорого.



Общество В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: в законопроект о привязке мобильного номера к абоненту внесли значительные правки

Минкомсвязи, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ и правительство внесли значительные правки в проект по созданию в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА). Законопроект уже принят в первом чтении Госдумой и готовится ко второму чтению в феврале этого года.

Основной целью законопроекта является создание единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи — юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Эта система должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя в первую очередь финансовых услуг, пишет "Коммерсант".

"Ключевой проблемой при использовании в качестве идентификатора номера телефона является то, что до 70% телефонных номеров пользуются не те, на кого они зарегистрированы",— поясняет глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин.

Поэтому предполагается ввести понятие пользователя абонентского номера не только для юрлиц, но и для граждан. Любой абонент будет вправе проинформировать оператора связи, что у него существует пользователь номера, приобретенного абонентом, и этот номер будет закреплен уже за ним.

В течение двух лет предполагается подключить к системе все банки и всех операторов связи. Операторы связи по запросу будут проводить проверку номера. Максимальные тарифы за услугу будет устанавливать правительство. Оператор системы будет определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с ЦБ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: в законопроект о привязке мобильного номера к абоненту внесли значительные правки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мобильный номер, абонент, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров