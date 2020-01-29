СМИ: в законопроект о привязке мобильного номера к абоненту внесли значительные правки

Минкомсвязи, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ и правительство внесли значительные правки в проект по созданию в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА). Законопроект уже принят в первом чтении Госдумой и готовится ко второму чтению в феврале этого года.

Основной целью законопроекта является создание единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи — юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Эта система должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя в первую очередь финансовых услуг, пишет "Коммерсант".

"Ключевой проблемой при использовании в качестве идентификатора номера телефона является то, что до 70% телефонных номеров пользуются не те, на кого они зарегистрированы",— поясняет глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин.

Поэтому предполагается ввести понятие пользователя абонентского номера не только для юрлиц, но и для граждан. Любой абонент будет вправе проинформировать оператора связи, что у него существует пользователь номера, приобретенного абонентом, и этот номер будет закреплен уже за ним.

В течение двух лет предполагается подключить к системе все банки и всех операторов связи. Операторы связи по запросу будут проводить проверку номера. Максимальные тарифы за услугу будет устанавливать правительство. Оператор системы будет определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с ЦБ.