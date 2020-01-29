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Общество Челябинская область
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Снижения зарплат нет. В минздраве отреагировали на решение работников "скорой" в Сатке выйти на пикет

В минздраве Челябинской области отреагировали на решение работников станции скорой помощи в Сатке выйти на пикет. По данным ведомства, ни в одном случае снижения заработных плат не подтверждается, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сотрудники станции скорой помощи в Сатке 5 февраля выйдут на пикет из-за снижения зарплат. Протестная акция согласована с администрацией города. По словам медиков, при переходе на новую оплату труда они стали получать меньше. Так, выплаты за ночные смены сократились с 100% до 20%, за стаж – с 80% до 15%, за вредные условия труда – с 24% до 4%. Теперь зарплату сотрудников "скорой" проверит прокуратура.

В минздраве отметили, что комиссия от министерства неоднократно выезжала в Сатку. Накануне станцию скорой помощи посетил министр здравоохранения области Юрий Семенов. Он осмотрел условия труда и пообщался с сотрудниками.

"Сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями. Разъяснения на все вопросы были даны, ни в одном случае снижения заработных плат не подтверждается. Для этого берется вся выкладка расчетных листов работника почти за два года", - сообщили Накануне в пресс-службе минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что все виды компенсационных и стимулирующих выплат оплачиваются согласно Положению об оплате труда работников ГБУЗ "ССМП г. Сатка", которое было разработано в соответствии с постановлением областного правительства.

"Заработная плата каждого конкретного работника в соответствие со ст. 132 Трудового Кодекса Российской Федерации зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы. Начисление осуществляется за фактически отработанное время", - добавили в минздраве.

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Снижения зарплат нет. В минздраве отреагировали на решение работников "скорой" в Сатке выйти на пикет

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Теги: работники скорой помощи, Сатка, пикет, зарплата, прокуратура проверка, минздрав,



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