В Екатеринбурге раздадут более 5 тысяч масок для защиты от коронавируса

Завтра, 30 января, в Екатеринбурге пройдет акция по неспецифической профилактике гриппа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, представители городского центра медицинской профилактики и студенты-волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа будут встречать посетителей торгово-развлекательных центров, раздавая им маски и напоминая о способах профилактики.

В рамках мероприятия с 17 до 19 часов планируется раздать более 5 тысяч масок и информационных листовок в различных ТРЦ города. Акция направлена на привлечение внимания к профилактическим мероприятиям в период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ.

Медики отмечают, что ношение масок может снизить риск распространения вирусов, в том числе коронавируса. Управление здравоохранения Екатеринбурга рекомендует использовать маски в местах скопления людей (помещения и общественный транспорт).

Ранее сообщалось, что новый тип коронавируса 2019-nCoV может появиться в России уже в середине февраля. По последним данным, во всем мире от этой инфекции скончался 131 человек, инфицировано более 5,5 тысяч человек.

Из-за коронавируса россияне массово скупают медицинские маски в аптеках.