В Кургане бывшая заведующая лабораторией областной больницы несколько лет получала многомиллионные взятки от бизнесмена

В Кургане суд признал виновной 56-летнюю бывшую заведующую лабораторией областной клинической больницы в получении крупной взятки.

Женщина с 2011 по 2018 год через посредника получила около 2 млн руб. от руководства компании "Вектор-Бест-Урал", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Заведующая оформляла техзадания для передачи в контрактную службу и проведения торгов. Целью было заключение контрактов именно с этой фирмой. Выполнение таких действий входило в обязанности женщины.

Суд назначил ей штраф в 3 млн руб., также ее лишили права работать на госслужбе в течение 1 года. Полученные 2 млн руб. взяток у женщины конфисковали.