10 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
регистратура (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане бывшая заведующая лабораторией областной больницы несколько лет получала многомиллионные взятки от бизнесмена

В Кургане суд признал виновной 56-летнюю бывшую заведующую лабораторией областной клинической больницы в получении крупной взятки.

Женщина с 2011 по 2018 год через посредника получила около 2 млн руб. от руководства компании "Вектор-Бест-Урал", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Заведующая оформляла техзадания для передачи в контрактную службу и проведения торгов. Целью было заключение контрактов именно с этой фирмой. Выполнение таких действий входило в обязанности женщины.

Суд назначил ей штраф в 3 млн руб., также ее лишили права работать на госслужбе в течение 1 года. Полученные 2 млн руб. взяток у женщины конфисковали.

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В Кургане бывшая заведующая лабораторией областной больницы несколько лет получала многомиллионные взятки от бизнесмена

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Теги: больница, лаборатория, Курган, взятки, штраф, суд, СК, Вектор-Бест-Урал



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