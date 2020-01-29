По делу Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Они доставлены на допрос в Следственный комитет РФ.

Источник "Интерфакса" сообщил, что эти полицейские участвовали в задержании журналиста.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, причастных к преследованию Ивана Голунова. Сам журналист был признан потерпевшим.

Сообщалось, что уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в его квартире, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков. Дело в отношении журналиста было прекращено, его выпустили из-под домашнего ареста.

Президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных сотрудников полиции, связанных со скандальным делом Голунова.