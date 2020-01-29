С 1 февраля на станции "скорой помощи" Екатеринбурга выйдут более 20 новых автомобилей

Начиная с 1 февраля более 20 новых автомобилей выйдут на работу на станции "скорой помощи" Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Приемка машин, поступивших в "скорую" по аутсорсингу, состоялась сегодня, 29 января. Их проверили главный врач станции скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев и представители ГИБДД. Автомобили марки Ford будут обслуживать вызовы на трех подстанциях Екатеринбурга.

Эксперимент по привлечению машин с водителями для работы по аутсорсингу проводится с 2014 года, на сегодняшний день 18 бригад на трех подстанциях "скорой" работают на автомобилях компании-аутсорсера. В апреле этого года на такой формат переходят еще две станции в Екатеринбурге.

"30% от всего подвижного состава станции скорой медицинской помощи будет работать на условиях аутсорсинга. 70% - это автомобили и водители нашей станции", - заявил Игорь Пушкарев.

По его словам, у компании, предоставившей машины, полностью укомплектован штат водителей.

Ранее сообщалось, что 70 водителей станций "скорой помощи" Екатеринбурга после известия о приходе новой аутсорсинговой компании грозят забастовать и не выйти на работу уже с 1 февраля.