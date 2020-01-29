10 Августа 2020
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зал судебных заседаний, суд, табличка (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В московских мировых судах на рассмотрение одного дела у судьи есть всего полчаса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение городской думы законопроект, предусматривающий перераспределение мировых судебных участков в одном из округов столицы. При этом на обсуждении документа в Мосгордуме выяснилось, что нагрузка на мировых судей в городе весьма велика – в среднем на рассмотрение одного дела у судьи есть всего 30 минут, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы Галина Агафонова рассказала, что законопроект предусматривает закрытие по одному судебному участку в Бабушкинском, Бутырском и Черемушкинском районах и открытие трех участков в Щербинском районе, который активно прирастает за счет Новой Москвы.

В Щербинском районе, по словам Агафоновой, нагрузка на мировых судей некоторых участков составляет 900-1000 дел в месяц, что является "запредельным показателем". При этом средняя нагрузка по Москве составляет 307 дел в месяц, то есть в день судьи рассматривают по 15 дел, при восьмичасовом рабочем дне это по полчаса на дело. В управлении считают, что это много, но "отмен по решениям" нет, поэтому чиновники оценивают эту ситуацию как нормальную, как и качество работы судей.

Всего в Москве за прошлый год мировая юстиция рассмотрела 1,4 млн дел. Большую разницу в количестве дел между участками в управлении объясняют разницей в числе зарегистрированных в районе юридических лиц, которые часто судятся с физическими лицами, например, когда на территории зарегистрировано много кредитных организаций.

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В московских мировых судах на рассмотрение одного дела у судьи есть всего полчаса

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Теги: мировой суд, судь, судебный участок, москва, рассмотрение дела



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