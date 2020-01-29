10 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
вексель облигация акция ценные бумаги (2010) | Фото: delo.ua

Старейшая пермская инвестиционная компания не смогла оспорить решение ЦБ об отзыве лицензии

Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск инвестиционной компании Пермского края "Витус", которая пыталась оспорить приказ Центробанка об отзыве лицензии, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.

Напомним, известно о том, что действие лицензии компании "Витус" прекратилось с 11 декабря 2019 года. Основанием для принятия такого решения стали неоднократные нарушения требований законодательства о ценных бумагах и требований федерального закона о противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением прекращения обязательств перед клиентами и обеспечить возврат имущества компания должна до 10 декабря 2019 года.

По словам директора "Открытия Брокер" Даниила Фадеева, на рынке брокерских услуг происходит схожая с банковским сектором тенденция - с рынка уходят недостаточно надежные и мелкие участники. В результате остаются только крупные компании, удовлетворяющие требованиям ЦБ.

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Старейшая пермская инвестиционная компания не смогла оспорить решение ЦБ об отзыве лицензии

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Теги: Витус, лицензия, центробанк, инвестиционная компания



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