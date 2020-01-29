10 Августа 2020
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Общество За рубежом
самолет airbus-320 авиакомпания british airways (2007) | Фото: Airbus

British Airways приостанавливает полеты в Китай

Авиакомпания British Airways приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай из Лондона, сообщает The Guardian. Бронирование на рейсы из Лондона в эти китайские города на сайте перевозчика невозможно до марта 2020 года. В компании пояснили, что это связано с эпидемиологической обстановкой в Китае.
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Представитель BA пояснил, что компания следит за ситуацией и может изменить текущую маршрутную сетку в любой момент.

Ранее британские власти рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в материковый Китай.

По последним данным, новой коронавирусной инфекцией уже заразились 6 тыс. человек, умерли от пневмонии, вызываемой вирусом, более 130 человек.

Ранее Накануне.RU сообщало, что авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань, а также из Екатеринбурга в некоторые европейские города из-за большой популярности этих рейсов у китайских туристов.

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British Airways приостанавливает полеты в Китай

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Теги: British Airways, авиакомпания, китай, коронавирус



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