Адвокаты историка Соколова решили объяснить убийство влиянием лекарств

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, намерена требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы.

Как заявил адвокат Соколова Александр Почуев, сторона защиты намерена прояснить "медикаментозную версию агрессии", передает ТАСС.

По словам адвоката, Соколов накануне убийства "принимал ряд препаратов", некоторые из них "могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии".

Напомним, обвиняемый в убийстве аспирантки и своей возлюбленной историк Олег Соколов признан вменяемым.

9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении. Сколова из Петербурга перевезли в московское СИЗО "Бутырка" для прохождения психиатрической экспертизы.