В Челябинске регоператор капремонта и фирма сына Дубровского заключили мировое соглашение по делу о взыскании неустойки

В Челябинске ООО "Синай" и регоператор капремонта, требовавший взыскать с компании неустойку в размере 7,7 млн рублей за просрочку выполнения работ, заключили мировое соглашение. Определение о прекращении производства по делу опубликовано в картотеке арбитражный дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в октябре Арбитражный суд Челябинской области принял к производству исковое заявление регоператора капремонта к ООО "Синай" о взыскании неустойки в размере 7,7 млн рублей за просрочку выполнения работ. Как рассказал представитель регоператора, речь идет о работах по выполнению проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов. Сумма контрактов была несколько десятков миллионов.

27 января суд производство по делу прекратил в связи с тем, что стороны заключили мировое соглашение.

"По настоящему мировому соглашению в рамках указанного гражданского дела истец и ответчик признают неустойку в размере 3 млн 918 тыс. 958,60 рублей", - говорится в определении суда.

Погасить задолженность "Синай", по условиям мирового соглашения, должен был до 31 декабря 2019 года.

Напомним, соучредителем "Синай" в свое время выступал экс-губернатор области Борис Дубровский, после его назначения главой региона фирма была передана в оперативное управление сыну Александру. В период губернаторства Дубровского компания получала миллионные контракты в самых разных сферах.