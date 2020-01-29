На счетах экс-начальника СвЖД обнаружено около 2 млн долларов и десятки миллионов рублей

На счетах бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который был обвиняемым по уголовному делу о взятках, обнаружены крупные суммы денег. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников.

"На счетах Миронова обнаружено около 1 млн 700 тыс. долларов США и 83 млн руб. Из этой суммы на 144 млн руб. - это неподтвержденные доходы, по которым судом приняты меры обеспечительного характера. Проще говоря, их арестовали. Плюс арестовали недостроенный объект", - рассказал Решетников.

Ранее сообщалось, что к законным представителям Миронова и к взяткодателям в интересах РФ предъявлен иск об обращении в доход государства свыше 144 млн руб., законность происхождения которых документально не подтверждена, а также еще около 20 млн руб., являющихся предметом взяток.

"Его жена не вмешена в дело, но как супруга обвиняемого выступает в роли правопреемника, и в соответствии с действующим законодательством, административный иск прокурора предъявляется правопреемнику. Если проще, то раз жена преемник, значит, это уже ее деньги и земля, а значит, арест ее имущества", - пояснил глава следственного управления.

Напомним, дело Алексея Миронова о получении взяток и злоупотреблении полномочиями было прекращено в конце прошлого года в связи со смертью обвиняемого.