Мужчину в Зауралье могут лишить родительских прав за то, что порол свою 7-летнюю дочь крапивой

31-летнего жителя села Альменево в Курганской области могут лишить родительских прав за то, что он систематически порол свою 7-летнюю дочь крапивой.

Мужчина также стал фигурантом уголовного дела по статье "истязание", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следствие считает, что отец в течение всего прошлого года бил девочку за любое непослушание. Сейчас мужчина задержан, ему изберут меру пресечения совсем скоро.

"В органы опеки и попечительства следователем направлено представление о необходимости рассмотрения вопроса о лишении отца родительских прав", - добавили в СК.