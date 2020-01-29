10 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Альменево (2017) | Фото:Накануне.RU

Мужчину в Зауралье могут лишить родительских прав за то, что порол свою 7-летнюю дочь крапивой

31-летнего жителя села Альменево в Курганской области могут лишить родительских прав за то, что он систематически порол свою 7-летнюю дочь крапивой.

Мужчина также стал фигурантом уголовного дела по статье "истязание", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следствие считает, что отец в течение всего прошлого года бил девочку за любое непослушание. Сейчас мужчина задержан, ему изберут меру пресечения совсем скоро.

"В органы опеки и попечительства следователем направлено представление о необходимости рассмотрения вопроса о лишении отца родительских прав", - добавили в СК.

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Мужчину в Зауралье могут лишить родительских прав за то, что порол свою 7-летнюю дочь крапивой

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Теги: Альменево, истязание, отец, дочь, девочка, ребенок, СК, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 23.04.2020 14:29 Мск Житель Зауралья, который насиловал собственную маленькую дочь и бил жену, предстанет перед судом
Ранее 06.02.2020 13:36 Мск Жителя зауральского села, который порол свою 7-летнюю дочь крапивой, подозревают в педофилии

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