10 Августа 2020
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Армия и ВПК В России За рубежом
(2004) |

Китайские эксперты считают, что в случае военного конфликта с Западом Россия продержится три часа

Один из крупнейших китайских информационных сайтов, ориентированных на международную аудиторию, - China.com – опубликовал статью о возможном военном конфликте между Россией и Западом, под которым, в первую очередь, подразумеваются США.

Ссылаясь на мнения аналитиков, China.com пишет, что в случае начала войны Россия потерпит поражение за три часа. "На одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор", - переводит публикацию ресурс Иносми.

"Россия все еще ведет восстановительные работы в ракетных, подводных и воздушно-космических войсках и разрабатывает мало нового вооружения. Это особенно видно на примере отрядов стратегических бомбардировщиков, где все еще можно найти старые Ту-160, Ту-95 и их усовершенствованные модели, явно отстающие от современных. О появлении стелс-бомбардировщиков не слышно ничего нового. Если Россия не хочет быть уничтожена в течение трех часов, ей необходимо сосредоточить усилия по трем направлениям, куда входит: системы противоракетной обороны, способность нанесения ответного ядерного удара и развитие новых моделей стратегических бомбардировщиков", - заключают авторы.

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Китайские эксперты считают, что в случае военного конфликта с Западом Россия продержится три часа

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Теги: россия, сша, военный конфликт, военная стратегия, разарботка вооружений



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