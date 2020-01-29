Полиция нашла мужчину, которого "избили" в центре Кургана - он сказал, что никакого нападения не было

Сотрудники полиции из Кургана нашли мужчину, который участвовал в потасовке возле гостиницы "Воробьевы горы" в центре города вечером в минувшую пятницу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в социальных сетях появилась информация о том, что толпа мужчин избили другого мужчину - он якобы хватался за столбы и звал на помощь. Однако, когда полиция прибыла на место, оказалось, что все участники конфликта уже разошлись.

"Все участники конфликта, а также причины произошедшего установлены. Гражданин, которому, якобы были причинены телесные повреждения, в настоящее время находится в соседнем регионе, где и был опрошен", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Мужчина рассказал, что поссорился со знакомыми, их имена от назвать не захотел. Никакого избиения не было, говорит мужчина. Также он отметил, что не помнит кто именно вызвал полицию в тот вечер к гостинице, так как был очень пьян.