Дело, по которому расстрелявший сослуживцев тюменский срочник проходит потерпевшим, поступило в суд

В Забайкалье поступило в суд уголовное дело о дедовщине, потерпевшим по которому проходит тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уголовное дело, по которому рядовой Рамиль Шамсутдинов и ещё несколько солдат являются потерпевшими, поступило в Читинский гарнизонный военный суд. На днях будет назначена дата заседания", - написал в своем Instagram адвокат Руслан Нагиев, представляющий в суде тюменского солдата.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.