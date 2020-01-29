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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В полиции Екатеринбурга рассказали о причинах жестокого избиения архитектора Кротова: нападавшему грозит до 12 лет

В полиции Екатеринбурга рассказали о причинах жестокого избиения екатеринбургского архитектора Александра Кротова. В ведомстве подтвердили, что задержан один из нападавших.

Напомним, нападение на пожилого мужчину случилось 10 января: Кротова жестоко избили на улице Гагарина. Сейчас архитектор находится в больнице без сознания. Как рассказывал его сын Степан, предположительно, причина конфликта произошла в кафе "Аль шам", а нападавших было двое.

Сегодня стало известно, что задержан один из них - им оказался сотрудник МЧС, который сразу же уволился со службы.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Екатеринбургу, по подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали местного жителя 1987 года рождения. В ведомстве уточнили, что ранее он не был судим.

Полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Со слов подозреваемого, конфликт произошел на почве распития спиртных напитков", - сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что задержанного отпустили под подписку о невыезде. Однако в полиции заявили, что на время следствия злоумышленник будет находиться под стражей.

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В полиции Екатеринбурга рассказали о причинах жестокого избиения архитектора Кротова: нападавшему грозит до 12 лет

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Теги: полиция, Кротов, избили, архитектор, Екатеринбург



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