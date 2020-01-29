Экс-глава Удмуртии отказался в суде признать вину

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взяток на сумму более 140 млн рублей, начал давать показания в суде.

По данным пресс-службы судейского сообщества республики, он заявил, что не признает вину, передает "Интерфакс".

Ранее экс-глава Удмуртии частично признался в получении взяток. Сообщалось, что следователям удалось получить признательные показания по отдельным эпизодам коррупционного дела.

Также следствие заявляло, что Соловьев активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки и доставлен в Москву. Президент РФ Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

Экс-глава региона был помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. В декабре 2019 года Соловьев был экстренно госпитализирован, сообщает Regnum. О состоянии его здоровья не сообщалось.