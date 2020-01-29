10 Августа 2020
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Политика Свердловская область Челябинская область
руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников (2018) | Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

Начальник Уральского следственного управления на транспорте СКР прокомментировал слухи о своем переводе в Челябинск

Руководитель Уральского следственного управления на транспорте СКР генерал-лейтенант Петр Решетников во время пресс-конференции, посвященной итогам работы управления в 2019 году, прокомментировал слухи о возможной ликвидации управления и его переводе в Челябинск, передает корреспондент Накануне.RU.

"Слухи о нашей гибели слишком преувеличены", - заявил Решетников, отметив, что вопрос о расформировании управления пока отложен. От более подробных комментариев он отказался.

Петра Решетникова называли одним из возможных кандидатов на должность руководителя СУ СКР по Челябинской области. В настоящий момент следственное управление возглавляет генерал-майор юстиции Степан Шульга с приставкой и.о.

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Начальник Уральского следственного управления на транспорте СКР прокомментировал слухи о своем переводе в Челябинск

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Теги: Петр Решетников, СК, назначение,



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