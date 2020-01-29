"Оставили какашек": медитировавшая в лесу актриса Наталья Андрейченко отчитала тех, кто за нее беспокоился

63-летняя актриса Наталья Андрейченко, которую накануне разыскивали родственники и близкие в Мексике, а она в это время медитировала в джунглях, высказалась в адрес пользователей сети, раскритиковавших ее инфантильное поведение.

"Я в шоке! У меня такое чувство, что вы все больные! Вы превратились в зомби. Вы не можете представить жизнь без телефонов, андроидов, инстаграмов", - обратилась "Мэри Поппинс" к пользователям в Instagram. Она сравнила высказывания критиков с "какашками", которые те оставили на ее страницах.

"Я абсолютно свободный человек и действую по законам вселенной и своего сердца. Если я хочу телефон выключить – я его выключу", - заявила актриса.

Напомним, тревогу в сети поднял PR-директор Андрейченко, с которым она перестала выходить на связь после того, как поехала к себе домой от подруги. Потом оказалось, что Наталью забрали медитировать в лес, и одним из условий практики было полное молчание, для чего ей понадобилось отключить телефон. Многие пользователи, которые тревожились за звезду, сообщили ей, что можно было предупредить окружение о своих планах.

"Странно. Люди по человечески волновались, а их обозвали зомби", - пишет в комментариях к посту Натальи пользователь с ником kozichka888. "Панику подняли не люди- простые подписчики, зрители... Люди знают, любят Наталью Андрейченко, многие искренне переживали. Не нужно винить людей, кто поднял панику раньше времени, с того и спрос", - добавляет arholga444.