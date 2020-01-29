"Оставили какашек": медитировавшая в лесу актриса Наталья Андрейченко отчитала тех, кто за нее беспокоился

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/engineering/pipelines/price/, выбирай!
Дизайн эркерных комнат - http://remont.youdo.com/interior/rooms/diz/erkernie/.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/building/home/material/wood/timber/double/, подробности...



Общество В России За рубежом
Наталья Андрейченко (2020) | Фото: instagram.com/natalya_andreychenko

"Оставили какашек": медитировавшая в лесу актриса Наталья Андрейченко отчитала тех, кто за нее беспокоился

63-летняя актриса Наталья Андрейченко, которую накануне разыскивали родственники и близкие в Мексике, а она в это время медитировала в джунглях, высказалась в адрес пользователей сети, раскритиковавших ее инфантильное поведение.

"Я в шоке! У меня такое чувство, что вы все больные! Вы превратились в зомби. Вы не можете представить жизнь без телефонов, андроидов, инстаграмов", - обратилась "Мэри Поппинс" к пользователям в Instagram. Она сравнила высказывания критиков с "какашками", которые те оставили на ее страницах.

"Я абсолютно свободный человек и действую по законам вселенной и своего сердца. Если я хочу телефон выключить – я его выключу", - заявила актриса.

Напомним, тревогу в сети поднял PR-директор Андрейченко, с которым она перестала выходить на связь после того, как поехала к себе домой от подруги. Потом оказалось, что Наталью забрали медитировать в лес, и одним из условий практики было полное молчание, для чего ей понадобилось отключить телефон. Многие пользователи, которые тревожились за звезду, сообщили ей, что можно было предупредить окружение о своих планах.

"Странно. Люди по человечески волновались, а их обозвали зомби", - пишет в комментариях к посту Натальи пользователь с ником kozichka888. "Панику подняли не люди- простые подписчики, зрители... Люди знают, любят Наталью Андрейченко, многие искренне переживали. Не нужно винить людей, кто поднял панику раньше времени, с того и спрос", - добавляет arholga444.

Наталья Андрейченко|Фото: instagram.com/natalya_andreychenko

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Оставили какашек": медитировавшая в лесу актриса Наталья Андрейченко отчитала тех, кто за нее беспокоился

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наталья андрейченко, мексика, поиски, медитация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров