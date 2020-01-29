10 Августа 2020
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд отклонил иск о признании банкротом аэропорта Березников и введении на нем наблюдения

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу индивидуального предпринимателя Александры Плаксей, которая оспаривала отказ в признании ООО "Аэропорт Березники" банкротом и введении наблюдения, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее бизнесмен обратилась в прикамский Арбитраж, требуя признать аэропорт банкротом, говорится в карточке дела на сайте инстанции. Причина – долг перед ней в 391 тыс. руб., который аэрогавань не возвращала больше трех месяцев. Представитель должника на одном из заседаний попросил суд отказать в иске, потому что к тому моменту долг частично возвращен – его сумма была снижена до 300 тыс. руб.

Позже аэропорт вернул еще часть долг – сумма обязательств была снижена до 149 тыс. руб., ответчик вновь попросил отказать в иске, поскольку намерен вскоре вернуть все деньги. Итог – Арбитраж отказал в иске, решение 27 января подтвердил Семнадцатый апелляционный арбитражный суд.

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Суд отклонил иск о признании банкротом аэропорта Березников и введении на нем наблюдения

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Теги: аэропорт, Березники, ИП Александра Плаксей, Арбитраж, банкротство, наблюдение



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