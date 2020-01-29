Уралвагонзавод запускает уникальный smm-проект, посвящённый 100-летию отечественного танкостроения
В честь 100-летия отечественного танкостроения нижнетагильский Уралвагонзавод (входит в государственную корпорацию Ростех) запустил в социальных сетях страницы под названием "УВЗ.Танкпром".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, подписчиков ждут уникальные факты, эксклюзивные фотографии и интересные истории, инфографика, биографии и воспоминания выдающихся людей.
"Кроме военных, здесь будут представлены и гражданские разработки Танкпрома, – говорится в анонсе предприятия. – Читатели также узнают о самых первых попытках создания бронированных вооруженных машин в мире: о машине Леонардо Да Винчи и японской повозке конца XIX века, о первых танках – английском "Малыше Вилли" и российском "Царе" и многом другом".
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#ТАНКОstoryЯ⠀ ⠀⠀⠀⠀ Как известно, итальянец 🇮🇹 Леонардо да Винчи был не только художником, но и изобретателем. Одной из его разработок стал танк. Один из пятнадцати чертежей серии «Машины войны» содержит детализированную схему защищенного куполом передвижного артиллерийского орудия. Броня прородителя танка чем-то напоминала панцирь черепахи. В ней по кругу были прорезаны бойницы, так что нападение или оборона осуществлялись с обзором в 360 градусов, без необходимости разворачиваться вокруг своей оси. Гениально! Только вот до изобретения мотора оставалось еще долгие сотни лет.⠀ ⠀⠀⠀⠀ #увз_танкпром #uvz_tankprom #увз #uvz #уралвагонзавод #танкпром #историятанков #танк #бронетанковаятехника #история #вооружение #tank #military #guns #weapon #militaryvehicle #militaryhistory
Главная цель проекта – рассказать об истории и достижениях отечественного танкостроения широкому кругу пользователей.
Отметим, что началом летоисчисления истории отечественного танкостроения принято считать 31 августа 1920 года, когда Сормовским заводом был выпущен первый советский танк – копия французского танка "Рено FT".
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📌31 августа 1920 года первый танк "Рено русский" завода «Красное Сормово» прошёл ходовые испытания. Именно эта дата – ❗31 августа 1920 года❗ – считается отправной в истории отечественного танкостроения. К июню 1921 года изготовили 15 машин. Первый серийный танк «Борец за свободу тов. Ленин» по классификации относился к легким танкам. В боевых действиях машины участия не принимали. Официально выведены на склады приказом Реввоенносовета в 1930 году. Танк имел классическую форму компановки. Броневая защита была противопульной и состояла из броневых листов 6 6,5 и 16 мм. Башня Сормовского завода была клепаной. В связи с отсутствием необходимого количества пушек, они были установлены лишь на 12 образцов. Часть машин вооружили 37 мм пушками Пюто, а часть - 37 мм пушками "Гочкис". На последних 8 образцах танка устанавливалось комбинированное пушечно-пулеметное вооружение, что на тот момент было новшеством. На танке был установлен 4-цилиндровый карбюраторный однорядный автомобильный двигатель «Фиат» жидкостного охлаждения.⠀ Ходовая часть «Рено-русского» не имела существенных отличий от таковой у танка Рено ФT-17. Применительно к одному борту она состояла из 9 опорных катков малого диаметра, 6 поддерживающих роликов одинарных направляющего колеса большого диаметра и ведущего колеса заднего расположения. Электрооборудование было выполнено по однопроводной схеме, средств радиосвязи машина не имела.⠀ ⠀ #увз_танкпром #uvz_tankprom #увз #uvz #уралвагонзавод #танкпром #историятанков #танк #бронетанковаятехника #история #вооружение #tank #military #guns #weapon #militaryvehicle #militaryhistory