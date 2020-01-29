Уралвагонзавод запускает уникальный smm-проект, посвящённый 100-летию отечественного танкостроения

В честь 100-летия отечественного танкостроения нижнетагильский Уралвагонзавод (входит в государственную корпорацию Ростех) запустил в социальных сетях страницы под названием "УВЗ.Танкпром".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, подписчиков ждут уникальные факты, эксклюзивные фотографии и интересные истории, инфографика, биографии и воспоминания выдающихся людей.

"Кроме военных, здесь будут представлены и гражданские разработки Танкпрома, – говорится в анонсе предприятия. – Читатели также узнают о самых первых попытках создания бронированных вооруженных машин в мире: о машине Леонардо Да Винчи и японской повозке конца XIX века, о первых танках – английском "Малыше Вилли" и российском "Царе" и многом другом".

Главная цель проекта – рассказать об истории и достижениях отечественного танкостроения широкому кругу пользователей.

Отметим, что началом летоисчисления истории отечественного танкостроения принято считать 31 августа 1920 года, когда Сормовским заводом был выпущен первый советский танк – копия французского танка "Рено FT".