"Монако" вылетел из Кубка Франции, Головин отметился лишь желтой карточкой

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уступил в 1/8 финала Кубка Франции и покидает турнир. Как передает корреспондент Накануне.RU, монегаски на своем поле проиграли "Сент-Этьену".

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 24-й минуте игры забил игрок гостей Дени Буанга.

Александр Головин провел на поле весь матч и никак себя не проявил. А уже в добавленное время россиянин получил желтую карточку - единственный из своей команды.

Напомним, ранее Головин помог "Монако" выйти в 1/8 финала Кубка Франции. В гостях был обыгран клуб из четвертого дивизиона "Сен-Приве Сен-Илере".