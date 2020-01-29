В Югре капитан севшего на мель теплохода использовал ненадлежащие лоцманские карты

В Югре продолжается расследование уголовного дела в отношении капитана теплохода "Метеор-282" по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Как сообщил руководитель Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников во время пресс-конференции, экспертиза установила, что капитан использовал ненадлежащие лоцманские карты и навигационное оборудование, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 14 сентября, около 11.35 судно "Метеор-282", принадлежащее "Северречфлоту" село на мель на 828 километре в Октябрьском районе Югры. Теплоход выполнял рейс "Березово - Ханты-Мансийск" по реке Малая Обь. На борту судна находилось 60 пассажиров.

В результате столкновения с обмелением за медицинской помощью обратились 19 пассажиров, трое из которых были госпитализированы в медицинские учреждения. Кроме того, был поврежден корпус, рулевое управление и винты теплохода.