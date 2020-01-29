10 Августа 2020
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Общество В России
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Поклонская предложила ввести ответственность для молчаливых очевидцев домашнего насилия

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская возмутилась "немыми" очевидцами случаев домашнего насилия, которые не сообщают о происходящем в органы опеки и полицию.

"Мы наблюдаем целый ряд чудовищных историй, развернувшихся в российских городах. В Омске отчим издевался над мальчиком и заставлял стоять на гречке. Отец из Хабаровска бросил сыновей в аэропорту Шереметьево. В Ростовской области 14-летняя девочка забеременела от отчима-алкоголика.

Что объединяет эти ужасающие факты? Это неблагополучные семьи — за ними нужен пристальный контроль. Парадокс, но данные преступления совершались на глазах родственников и соседей — под их скромное молчание. Где были соцработники? Почему никто не вызвал полицию? А в итоге — сломанная детская психика. Из-за равнодушия взрослых судьбы детей и подростков практически сломаны", - пишет Поклонская в своем Telegram-канале.

"Если граждане не хотят меняться сами, то нужно помочь очень простым, но суровым законом. Если родственники и соседи знали о совершённом преступлении, в результате которого пострадал ребёнок, но при этом просто промолчали и ничего не сделали — они должны разделить вину", - считает депутат.

"А в итоге журналисты и следователи выясняют, что можно было избежать беды — если бы окружающие не были так черствы! Вот это меня злит и пугает больше всего! Если вы видели издевательство над ребёнком и ничего при этом не сделали, не набрали службу спасения, то знайте — вы соучастник преступления, а не простой свидетель", - добавила Поклонская.

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Поклонская предложила ввести ответственность для молчаливых очевидцев домашнего насилия

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Теги: наталья поклонская, домашнее насилие, очевидцы, полиция



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