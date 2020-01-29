Прокуратура проверит станцию скорой помощи в Сатке, где сотрудники решили выйти на пикет из-за снижения зарплат

Прокуратура проведет проверку соблюдения трудовых прав работников станции скорой помощи в Сатке после их решения выйти на пикет из-за снижения зарплат.

"В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение работодателем государственных гарантий по оплате труда, режима труда и отдыха, исполнения законодательства о здравоохранении. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, сотрудники станции скорой помощи в Сатке 5 февраля выйдут на пикет. Протестная акция согласована с администрацией города. В декабре работники "скорой помощи" записали видеообращение, в котором пожаловались на низкую заработную плату. По словам медиков, при переходе на новую оплату труда они стали получать меньше. Так, выплаты за ночные смены сократились с 100% до 20%, за стаж – с 80% до 15%, за вредные условия труда – с 24% до 4%. С переходом на новую оплату труда заработная плата у водителей на ставку составила 13 тыс. руб., у фельдшеров – 17-18 тыс. руб.