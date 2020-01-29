Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Новый тип коронавируса может появиться в России в середине февраля.

Об этом говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова, сообщает "Фармацевтический вестник".

Отмечается, что риск завоза в РФ нового штамма коронавируса 2019-nCoV "следует считать высоким". Однако угроза его распространения достаточно низкая.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончался 131 человек, инфицировано 5578 человек. За сутки число людей, у которых выявлен коронавирус 2019-nCoV, увеличилось примерно на тысячу, умерло 30 человек.

Большинство случаев выявления инфекции по-прежнему приходится на Китай, где и началась вспышка. В то же время больные уханьским вирусом выявлены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Австралии, США и других странах.

Китайские власти считают, что пик заболеваемости и смертности начнется примерно через неделю, после чего вспышка пойдет на спад.

В России случаев заболевания коронавирусом пока не выявлено. Как передает Regnum, сегодня министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов опроверг слухи о фактах заболевания в республике.

По его словам, все сообщения в интернете "о случаях заражения в Чечне и в Дагестане не соответствуют действительности".