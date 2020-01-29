10 Августа 2020
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Общество В России Москва
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением китайского коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Совещание по вопросам, связанным с предотвращением появления вируса на территории России, прошло в правительстве еще 27 января.

В состав оперативного штаба вошли министры, главы профильных ведомств и даже глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Штаб возглавила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Также в штабе главный санитарный врач России, глава Госпотребнадзора Анна Попова, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зинчев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и др.

До сих пор на территории России не было зафиксировано случаев новой коронавирусной инфекции, хотя нескольких человек проверяли на этот вирус. В целом же в мире уже зафиксировано более 6 тыс. случаев заболевания инфекцией, скончалось более 130 человек.

 

 

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Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией

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Теги: михаил мишустин, татьяна голикова, оперативный штаб, правительство, коронавирусная инфекция



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