Угонщик самолета в Югре ранее лечился в психбольнице, однако это не отражено ни в каких документах

Угонщик самолета "Аэрофлота" Сургут – Москва ранее лечился в психбольнице, что не отражено ни в каких документах. Об этом рассказал журналистам начальник Уральского следственного управления на транспорте СКР Петр Решетников во время пресс-конференции, посвященной итогам работы управления в 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Boeing 737-800 "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву днём 22 января 2019 г. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Пострадавших не было. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение. Позже угонщика признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

"Оказывается, в 2006 г. он не наблюдался по документам, но лечился в психиатрической больнице. Проведено расследование, в ходе которого выяснялось его прошлое, там это и обнаружилось", - сказал Решетников.