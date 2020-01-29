10 Августа 2020
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Общество
Научно-практическая конференция ТМК и &quot;Газпрома&quot; (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК и "Газпром" провели очередную совместную научно-практическую конференцию

Накануне Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и ПАО "Газпром" провели очередную совместную научно-практическую конференцию, которая была посвящена вопросам применения инновационных решений при освоении новых месторождений углеводородов.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, мероприятие состоялось в недавно открывшемся научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Сколково.

Научно-практическая конференция ТМК и "Газпрома"(2020)|Фото: tmk-group.ru

На конференции участники обсуждали развитие сотрудничества в области разработки новых видов продукции, был проведён круглый стол на тему "Современные отечественные технологии разведки, добычи и транспорта углеводородов на суше и шельфе. Перспективные требования, направления и тренды". По итогам конференции были намечены перспективные направления, которые лягут в основу очередной пятилетней программы научно-технического сотрудничества "Газпрома" и ТМК.

Научно-практическая конференция ТМК и "Газпрома"(2020)|Фото: tmk-group.ru

Кроме этого, в рамках конференции руководители "Газпром ВНИИГАЗа" и НТЦ ТМК Максим Недзвецкий и Игорь Пышминцев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документом предусмотрено проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки новых перспективных видов продукции и технологий, а также совершенствования и создания нормативных документов.

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ТМК и "Газпром" провели очередную совместную научно-практическую конференцию

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Газпром, научно-практическая конференция



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