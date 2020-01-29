10 Августа 2020
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Истребитель Су-35С поколения 4++. (2020) | Фото: телеканал Звезда|Министерство обороны РФ

В Карелии эскадрилья новейших Су-35С совершила первые полеты

В Карелии прошли первые полеты и отработку воздушных задач эскадрильи Су-35С Западного военного округа (ЗВО). Новые истребители были получены для авиационной группы в конце 2019 года, передает телеканал "Звезда".

Истребители Су-35 поколения 4++ с управляемым вектором тяги были собраны на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Сверхманевренные машины предназначены для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба и изоляции района боевых действий.

В ближайшее время эскадрилья Су-35С Западного военного округа приступит к первым воздушным "боям" и выполнению практических стрельб над авиационным полигоном в акватории Ладожского озера.

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В Карелии эскадрилья новейших Су-35С совершила первые полеты

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Теги: су-35с, карелия, ввс, первый полет, эскадрилья



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