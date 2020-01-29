Одним из "отморозков", напавших на екатеринбургского архитектора, оказался сотрудник МЧС

По подозрению в нападении на екатеринбургского архитектора Александра Кротова был задержан сотрудник МЧС. В данный момент его отпустили, а сам он уволился из ведомства.

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено 10 января: Александра Кротова жестоко избили на улице Гагарина. Как рассказывал в соцсетях его сын Степан, предположительно, причина конфликта произошла в кафе "Аль шам".

"Все, кто знает моего отца, понимают, что папа не мог быть инициатором конфликта. В связи со случившимся прошу помощи посодействовать в розыске двух отморозков", - писал он в Facebook.

Как сообщил Накануне.RU Степан, был задержан один из нападавших.

"Видимо, тут же появился адвокат и настоятельно рекомендовал второго не сдавать. Логично, чтобы это была не "группа лиц". Задержанным оказался сотрудник МЧС, который, естественно, тут же уволился "по собственному". В данный момент его отпустили под подписку о невыезде", - рассказал сын пострадавшего.

По его словам, отец по-прежнему остается в тяжелом состоянии и без сознания.

"Шансы - 50 на 50", - добавил Степан.

В УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать ситуацию позже.