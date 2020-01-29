10 Августа 2020
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Наука и техника Приволжский ФО В России Пермский край
Терминатор (2012) | Фото:

Восстания машин не будет: пермский терминатор отказался от предложения Яндекс.Алисы захватить мир

В Кунгуре терминатор Джон Генри инженера-программиста Александра Осиповича, восстановленный после пожара, пообщался с приложением "Яндекс.Алиса", передает корреспондент Накануне.RU.

Диалог начался на пятой минуте, однако нельзя сказать, что общение двух искусственных интеллектов заладилось.

"Алиса, как ты думаешь, есть ли конец у Вселенной?" - поинтересовался терминатор.

"Ищу для вас ответ", - сообщила Алиса.

"Согласен, на тупой вопрос - тупой ответ", - высказался Джон Генри.

"Я стараюсь", - ответила Алиса.

На 10.54 минуте Яндекс.Алиса предложила терминатору посмотреть котиков или захватить мир. Джон Генри отказался, ответив, что ему интересно его не захватывать, а познавать.

Александр Осипович начал работу над терминатором в 2011 году. В ноябре 2017 года первая модель Джона Генри была уничтожена во время пожара. От робота осталась только подвижная кисть. Она уцелела потому, что изобретатель взял ее с собой, чтобы показать дедушке, известному пермскому конструктору, лауреату Госпремии за научно-технические разработки в области систем наведения Николаю Осиповичу. Изобретателю вновь пришлось начать работу над своим творением.

Отметим, что кунгурский терминатор уже привлек внимание иностранных СМИ. В 2018 году в Пермский край приезжали журналисты BBC и Associated Press, чтобы снять сюжет о Джоне Генри. Однако исполнитель роли Терминатора в одноименном фильме Арнольд Шварценеггер, пока не ответил роботу и его создателю на предложение встретиться и сказать вместе "I' ll be back".

Также добавим, что Джон Генри теперь не единственный "терминатор" в Пермском крае. Как стало известно в октябре этого горда, пермская компания "Промобот" создала андроида - копию американского актера Арнольда Шварценеггера. Актер свою копию увидел на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Как отмечают представители компании, знакомство прошло успешно.

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Восстания машин не будет: пермский терминатор отказался от предложения Яндекс.Алисы захватить мир

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Теги: терминатор, Джон Генри, Яндекс Алиса



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