Челябинский депутат потребовал отменить концерт Элджея

Депутат Ленинского райсовета от "Справедливой России" Андрей Зеленин просит отменить концерт исполнителя Элджея. Обращение направлено в полицию, прокуратуру, министерство культуры области и Роскомнадзор, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, к нему обратились родители несовершеннолетних детей, которые просят отменить концерт Элджея.

"Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям. Родители в недоумении как быть. Моё личное мнение — такого рода "культуру" нельзя нести в массы", - сообщил Зеленин.

Депутат просит полицию, прокуратуру, Роскомнадзор и минкульт инициировать комплексную проверку творчества исполнителя и принять меры к отмене концерта.

К проверке уже подключилось УФАС. Антимонопольный орган изучит распространяемую информацию на предмет наличия в ней сведений рекламного характера.

"В случае подтверждения, что такая информация является рекламой, она будет изучена специалистами антимонопольной службы на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе. При этом обращаем внимание, что в полномочия антимонопольных органов не входит принятие решений о запрете концертов или правовая оценка проводимых развлекательных мероприятий", - отметили в пресс-службе УФАС.