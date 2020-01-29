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Общество Курганская область
(2004) |

В одной из гостиниц Кургана незаконно делали массаж и стригли людей

В одной из гостиниц Кургана незаконно оказывали услуги, не имея на то соответствующей лицензии как юридическое лицо.

В гостинице была организована парикмахерская и массажный салон, оказывались и другие услуги в сфере индустрии красоты. Однако это делалось без госрегистрации в качестве ИП или юрлица, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФНС России по Курганской области.

В прошлом году по итогам рейдов Налоговой инспекции выявлено 337 административных правонарушений, предъявлено штрафов на общую сумму 635 тыс. руб.

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В одной из гостиниц Кургана незаконно делали массаж и стригли людей

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Теги: Налоговая инспекция, нарушения, гостиница, Курган, массаж, парикмахерская



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