10 Августа 2020
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Происшествия В России
(2017) | Фото: tass.ru

Присяжные оправдали экс-директора "Меньшевика", устроившего стрельбу на фабрике

Бывший директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов признан присяжными невиновным по делу об убийстве охранника в декабре 2017 года.

Как сообщает ТАСС, он освобожден из-под стражи в зале суда.

Из решения присяжных следует, что убийство охранника произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе.

Напомним, утром 27 декабря 2017 года бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик".

Сообщалось, что судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".

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Присяжные оправдали экс-директора "Меньшевика", устроившего стрельбу на фабрике

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Теги: фабрика меньшевик, илья аверьянов



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Развитие сюжета:

Ранее 10.02.2020 11:05 Мск Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик"

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Ранее 26.02.2018 19:03 Мск Экс-хозяин фабрики "Меньшевик" оставлен под арестом до 27 марта
Ранее 22.02.2018 11:52 Мск Следствие просит продлить арест бывшему хозяину фабрики "Меньшевик", устроившему стрельбу на предприятии

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