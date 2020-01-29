Присяжные оправдали экс-директора "Меньшевика", устроившего стрельбу на фабрике

Бывший директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов признан присяжными невиновным по делу об убийстве охранника в декабре 2017 года.

Как сообщает ТАСС, он освобожден из-под стражи в зале суда.

Из решения присяжных следует, что убийство охранника произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе.

Напомним, утром 27 декабря 2017 года бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик".

Сообщалось, что судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".