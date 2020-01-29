"Единороссы" в Челябинске закрыли от СМИ заседание с участием "генсека"

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/building/home/outbuilding/attic/, рекомендуем!
Объявление: http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/cherepica/keramicheskaya/, ссылка на описание.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/repair/dacha/paint-house/ можно найти здесь.



Политика Челябинская область
Единая Россия (2016) | Фото:Накануне.RU

"Единороссы" в Челябинске закрыли от СМИ заседание с участием "генсека"

29 января в Челябинске пройдет заседание межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", в нем примут участие руководитель МКС Иван Квитка и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. В последний момент без объяснения причин мероприятие сделали закрытым для представителей СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

В сегодняшнем мероприятии примут участие и лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. О последнем говорят, что он вполне себе может объявить о вступлении в партию. Напомним, что беспартийный Текслер по приглашению Турчака участвовал в декабрьском съезде партии и тогда также ждали, что он объявит себя "единороссом" и получит партийный билет по примеру своих коллег из других регионов. Но – не случилось.

Совещание в Челябинске, разумеется, не обойдет стороной предстоящие выборы осенью нынешнего года. В Челябинской и Курганской области, в Ямало-Ненецком АО предстоит сформировать новые составы региональных парламентов, в Югре депутаты станут выбирать губернатора. Очень может быть, что губернатору Текслеру будет предложено возглавить партийный список "ЕР" на выборах в Законодательное собрание, в принципе, это практиковалось и его предшественниками – от Михаила Юревича до Бориса Дубровского.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Единороссы" в Челябинске закрыли от СМИ заседание с участием "генсека"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, Андрей Турчак, Иван Квитка, Владимир Мякуш,   МКС "Единой России", выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров