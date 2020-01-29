"Единороссы" в Челябинске закрыли от СМИ заседание с участием "генсека"

29 января в Челябинске пройдет заседание межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", в нем примут участие руководитель МКС Иван Квитка и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. В последний момент без объяснения причин мероприятие сделали закрытым для представителей СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

В сегодняшнем мероприятии примут участие и лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. О последнем говорят, что он вполне себе может объявить о вступлении в партию. Напомним, что беспартийный Текслер по приглашению Турчака участвовал в декабрьском съезде партии и тогда также ждали, что он объявит себя "единороссом" и получит партийный билет по примеру своих коллег из других регионов. Но – не случилось.

Совещание в Челябинске, разумеется, не обойдет стороной предстоящие выборы осенью нынешнего года. В Челябинской и Курганской области, в Ямало-Ненецком АО предстоит сформировать новые составы региональных парламентов, в Югре депутаты станут выбирать губернатора. Очень может быть, что губернатору Текслеру будет предложено возглавить партийный список "ЕР" на выборах в Законодательное собрание, в принципе, это практиковалось и его предшественниками – от Михаила Юревича до Бориса Дубровского.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.