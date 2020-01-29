"Уральские авиалинии" отменяют несколько рейсов в Европу из-за их большой популярности у китайцев

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила ряд рейсов из Екатеринбурга в Европу, а также рейс Владивосток-Саппоро-Владивосток до конца зимней навигации. Перевозчик объяснил отмену "сложной эпидемиологической ситуацией в КНР".

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"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации. Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Отменяются рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж, Рим, а также из Владивостока в японский Саппоро (и обратные рейсы).

Пассажирам, купившим билеты на эти рейсы, предлагают улететь в Европу альтернативными рейсами со стыковками в Москве и Праге. "Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов", - уточнил перевозчик.

Ранее перевозчик отменил рейсы из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется, отметили в авиакомпании.