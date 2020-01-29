СМИ: Захарченко намерен вернуть конфискованное имущество на 9 миллиардов рублей

Защита экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко подает иск в Никулинский суд с требованием пересмотра дела о конфискации имущества, стоимость которого превысила 9 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на адвоката Валерию Туникову.

По данным пресс-службы суда, рассмотрение назначено на 19 февраля. Адвокаты просят пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

Защита Захарченко и его родственников ссылается на решение Пресненского суда, который не подтвердил фактов получения экс-полковником МВД взятки $800 тыс. от ресторатора Мехди Дусса.

Адвокат ссылается на определение Конституционного суда (КС), который ранее сформулировал по аналогичному делу позицию, которая сводится к тому, что конфискация денег возможна лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества. Закрытый перечень установлен антикоррупционным законодательством, и в нем, в частности, отсутствуют драгметаллы и деньги, напоминают заявители.

В Генпрокуратуре ранее заявили, что указания на изъятие денежных средств в законодательстве действительно нет, однако и запрета там тоже не содержится. Помимо этого в Гражданском кодексе определен перечень имущества коррупционеров, которое может быть изъято судом и обращено в доход государства - и там нет каких-либо ограничений.

Как сообщалось, при обыске у сестры полковника в квартире на Мичуринском проспекте в Москве были обнаружены более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов, а в квартире у матери - около 19,5 млн рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства этого имущества.

В январе текущего года сообщалось, что следствие нашло доказательства того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире сестры Захарченко, имеют коррупционное происхождение.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года.В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима. При этом он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы, Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 млн руб. В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода - с 13 до 12,5 лет.