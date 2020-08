Павлюченкова не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал Australian Open

Представительница России в 1/4 финала в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

See you in the semis 👋@GarbiMuguruza

books a date with Halep in a first #AusOpen final four as she upends Pavlyuchenkova 7-5 6-3.#AO2020 pic.twitter.com/L5F3y5GKC8