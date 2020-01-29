Павлюченкова не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Представительница России в 1/4 финала в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

See you in the semis 👋@GarbiMuguruza

books a date with Halep in a first #AusOpen final four as she upends Pavlyuchenkova 7-5 6-3.#AO2020 pic.twitter.com/L5F3y5GKC8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

На счету россиянки три выигранных гейма на приёме, в то же время пять проигранных геймов на своей подаче и 26 невынужденных ошибок за матч.

Напомним, что 28-летняя Павлюченкова до этого дважды доходила до четвертьфинала Australian Open в 2017 и 2019 годах.

В мужской сетке соревнований ни один из россиян не смог преодолеть 4-й круг соревнований.