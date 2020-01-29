10 Августа 2020
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Спорт За рубежом
Анастасия Павлюченкова (2020) | Фото: twitter.com/australianopen

Павлюченкова не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Представительница России в 1/4 финала в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

На счету россиянки три выигранных гейма на приёме, в то же время пять проигранных геймов на своей подаче и 26 невынужденных ошибок за матч.

Напомним, что 28-летняя Павлюченкова до этого дважды доходила до четвертьфинала Australian Open в 2017 и 2019 годах.

В мужской сетке соревнований ни один из россиян не смог преодолеть 4-й круг соревнований.

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Павлюченкова не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал Australian Open

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Теги: Australian Open, Анастасия Павлюченкова, Гарбинье Мугуруса



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