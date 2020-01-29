10 Августа 2020
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Общество Курганская область
зима мороз термометр градусник температура -31 (2009) | Фото: Накануне.ru

В МЧС зауральцам рекомендуют не курить на морозе и не ездить далеко

В МЧС Курганской области рассказали, как нужно вести себя в период наступивших холодов.

В регионе с 29 января установилась холодная погода - столбик термометра опустился до отметки в -29 градусов. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Зауралью, в морозы увеличивается вероятность возникновения пожаров, дорожные аварии могут происходить чаще, люди могут получать обморожения.

Спасатели отметили, что в холодную погоду нужно носить свободную непромокаемую одежду. Водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок и долгих походов пешком.

Что касается курильщиков, то им рекомендовано не "баловаться табачком" на улице, так как курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми. Алкоголь также рекомендуется не пить.

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В МЧС зауральцам рекомендуют не курить на морозе и не ездить далеко

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Теги: МЧС, холода, морозы, Курган



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