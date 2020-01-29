СМИ: Новый министр связи предложил ограничить общение россиян с органами власти тремя часами в год

Новый министр связи Максут Шадаев выступает за радикальные изменения во взаимодействии власти и населения. Так, по данным "Ведомостей", министр предложил предоставить правоохранительным органам доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян. Сейчас такой доступ может быть предоставлен по решению суда.

Эта мысль была озвучена на заседании рабочей группу Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Также министр Шадаев представил предложения по цифровизации госуслуг и способам идентификаций граждан. Главная цель - сократить время, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти. Этот показатель не должен превышать трех часов в год. Кроме того, предлагается к 2024 году обеспечить гражданам доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства.