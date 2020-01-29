Из-за коронавируса россияне массово скупают медицинские маски в аптеках

В России за одну неделю в 13 раз увеличился спрос на медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса в Китае, пишет газета "Известия".

Во многих аптеках на прилавках остались только более дорогие модели. Отмечается, что основная доля этих масок поступает из КНР, население которого в них сейчас крайне нуждается.

Дефицит средств защиты начали ощущать жители Дальнего Востока и крупных российских городов.

Так, в Благовещенске маски совсем пропали из аптек, о чем сообщают местные жители в соцсетях, передает Regnum. В то же время местные власти призвали население региона соблюдать "масочный режим".

В одной из аптечных сетей заверили, что крупная партия масок должна прибыть в город 31 января, после чего она сразу поступит в продажу.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончался 131 человек, инфицировано 5578 человек. За сутки число людей, у которых выявлен коронавирус 2019-nCoV, увеличилось примерно на тысячу, умерло 30 человек.

Большинство случаев выявления инфекции по-прежнему приходится на Китай, где и началась вспышка. В то же время больные уханьским вирусом выявлены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Австралии, США и других странах. В России пока случаев не зафиксировано.