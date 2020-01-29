10 Августа 2020
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Общество Пермский край
аварийное жилье, ветхое жилье, переселение, новый дом (2015) | Фото: bn.ru

В Перми на расселение аварийного жилья выделят 2 миллиарда

Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что на расселение аварийного жилья из городской казны выделят в этом году 2 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.
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"На уровне города сформировали план по расселению аварийного жилья. В 2020 г. на эти цели направим около 2 млрд рублей, это в четыре раза больше, чем те суммы, которые выделялись еще два года назад. Это средства федерации по нацпроекту "Жилье и городская среда", края и местного бюджета. Благодаря этому 2,4 тыс. человек смогут переехать в новые, комфортные квартиры", - написал Самойлов в своем Instagram.

За два последних года власти в 3,5 раза увеличили количество людей, переселенных из аварийного жилья.

"Их количество выросло с 615 человек в 2018 г. до 2 тыс. 253 в 2019. В 2020 планируем снос 35 освобожденных после переезда людей аварийных домов, например, по улицам Энгельса, Достоевского, Боровой, Карпинского, Петропавловской, Екатерининской", - отметил Самойлов.

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В Перми на расселение аварийного жилья выделят 2 миллиарда

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Теги: Дмитрий Самойлов, расселение аварийного жилья, бюджетные деньгим



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