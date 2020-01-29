10 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали всех жильцов: очевидцы говорят о хлопке

В уральском городе Ирбит произошел пожар в жилом доме. Проверяется информация о предшествовавшем ему хлопке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось во вторник вечером на улице Комсомольской: горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном многоквартирном доме. Огонь удалось потушить.

Сейчас проверяется информация очевидцев о хлопке, предшествовавшем пожару, во время осмотра сгоревшей квартиры было выявлено повреждение межкомнатной перегородки. На время проверки в близлежащую школу из дома были эвакуированы 120 жильцов.

пожар в Ирбите(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Позже на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о возвращении жильцов третьего и четвертого подъездов в свои квартиры. Жильцам первого и второго подъездов было предложено остаться в пункте временного размещения, однако все решили разместиться у родственников.

Для обследования несущих конструкций дома в Ирбит направлен диагностический комплекс "Струна-П". Также на месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.

Известно, что в результате ЧП погиб 17-летний молодой человек, проживавший в пострадавшей от огня квартире.

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На Среднем Урале из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали всех жильцов: очевидцы говорят о хлопке

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Теги: Ирбит, пожар, МЧС



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