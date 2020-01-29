В Кургане руководству и сотрудникам вокзалов и торговых центров рекомендовали усилить дезинфекционный режим в связи с коронавирусом

Руководителей курганских торговых центров, железнодорожного и автовокзалов предупредили о потенциальной опасности заражения людей коронавирусом в общественных местах, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, нужно предотвратить угрозу возможного распространения опасного вируса. Судя по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии Курганской области, вокзалам и ТРЦ выдали особые предписания по усилению дезинфекционного режима.

В обычный режим работы по части дезинфекции торговые центры и вокзалы войдут только после особого распоряжения.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончался 131 человек, инфицировано 5578 человек. За сутки число людей, у которых выявлен коронавирус 2019-nCoV, увеличилось примерно на тысячу, умерло 30 человек.

Большинство случаев выявления инфекции по-прежнему приходится на Китай, где и началась вспышка. В то же время больные уханьским вирусом выявлены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Австралии, США и других странах.