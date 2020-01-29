Стараниями ЦБ: банки стали выдавать меньше кредитов россиянам

В конце 2019 года выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт в России упали в количественном и денежном выражении, это данные бюро кредитных историй "Эквифакс". РБК пишет, что так сказываются ограничения ЦБ в рознице: с 1 октября банки при выдаче беззалоговых кредитов от 10 тыс. руб. должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) конкретного заемщика — отношение расходов по кредитам к общим доходам.

По оценкам бюро, в четвертом квартале банки предоставили 743,1 млрд руб. потребкредитов — на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7% и 3% соответственно. Аналогичная тенденция и в сегменте кредитных карт: в октябре—декабре 2019-го их выдачи упали до 159,3 млрд руб. (минус 11% год к году и минус 4% к июлю—сентябрю). Число одобренных кредиток упало на 16% в годовом выражении.